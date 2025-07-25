Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'

Bundesliga devi Bayern Münih'teki 25 yıllık kariyerine veda eden Thomas Mülle, futbola devam edeceğini açıkladı.

Bayern Münih efsanesi Thomas Müller, Bavyera ekibine veda ettikten sonra geleceği ile ilgili kararını açıkladı.

Emekli olup olmayacağı merak edilen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Hala futbol oynamak istiyorum. Bu yüzden devam etmeye karar verdim" dedi.

ROTA AMERİKA

Sky Almanya’nın haberine göre Thomas Müller, kariyerine ABD'de devam etmeyi planlıyor.

MLS ekiplerinden Los Angeles'ın Müller’in transferi için devrede olduğu ve tarafların anlaşması durumunda Müller kariyerinde ilk kez Bayern Münih dışında bir takımın formasını giyeceği belirtildi.

33 KUPA KAZANDI

Bavyera ekibinin altyapısından yetişen Müller, 2007/2008 sezonundan itibaren 755 resmi maça çıktı ve 250 gol 226 asiste imza attı.

Müller, Bayern formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 13 Bundesliga, 8 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupa zaferi yaşadı.

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