Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı nedir?

Mum dibine ışık vermez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların genellikle kendi çevrelerine veya yakın ilişkilerine daha az önem verip, kendi çıkarlarını düşündüklerini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bir kişinin kendi mal varlığını, bilgisini, gücünü ya da potansiyelini veya kaynaklarını sadece kendisi için kullanması, başkalarına yardım etme veya destek olma konusunda isteksiz olması durumunu tanımlamak için kullanılır.

Söz konusu atasözü, insanların genellikle kendi çıkarlarına odaklanma eğiliminde olduğunu ve çoğu zaman kendi iç dünyalarında daha fazla ışık tutma eğiliminde olduklarını vurgulamaktadır.

MUM DİBİNE IŞIK VERMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Boşuna dememişler mum dibine ışık vermez diye, çalışıyorsun çalışıyorsun sadece kendine..."