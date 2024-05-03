Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası

Kaynak: Kanal D
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Münevver Karabulut’ın babası Süreyya Karabulut ilk kez konuştu.

Kanal D'de yayınlanan Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'ın sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında 15 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğ-lu'nun otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi.

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Dava sürecinde Adli Tıp Kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek "Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte Adli Tıp Kurumu'nda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl 'Bu Cem Garipoğlu' diyeyim. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim" dedi.

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‘NASIL GÜVENEYİM'

Mezarın açılması talebini defalarca yineleyen acılı baba "Karşımda işi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var. Ben nasıl inanayım? Nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarm açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

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