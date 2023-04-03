Manchester United'ta ayrılıklar kapıda. Erik Ten Hag neşteri vuruyor

Bu sezon ligde iyi bir gidişat sürdürse de Liverpool maçında aldığı tarihi fark karşısında Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag, kadroda yapılanmaya gidiyor. United, transfer pazarında son derece verimsiz bir dönem geçirdi. Transferlere büyük miktarlarda para harcarken oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti.

213 MİLYON HARCANDI

Geçen yıl Andreas Pereira ve Tahith Chong'un satışlarından sadece 11.6 milyon Sterlin kazanırken Antony, Casemiro ve Lisandro Martinez gibi yeni oyuncular için 213 milyon Sterlin ödeme yaptı. Yaz aylarındaki aşırı harcamaları, Ocak transfer döneminde az para harcamak zorunda kalacaklarını gösteriyordu. Bu nedenle, yıldız oyuncuları bonservisleriyle transfer etmek yerine Wout Weghorst ve Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer'i kiralık olarak aldılar.

EN PAHALI STOPER TARİHİ OLUYOR

Erik ten Hag, kulüpten sezon sonunda bazı oyuncuları gönderme konusunda acımasızca olmasını istedi.

Manchester Evening News'te yer alan bir habere göre Hollandalı menajer; Harry Maguire, Brandon Williams, Anthony Martial ve Alex Telles'in takımdan kesin olarak gönderilmesini talep ediyor.

Maguire, Leicester City'den Manchester United'a 80 milyon euro'ya transfer olarak dönemin en pahalı stoper transferi olmuştu.