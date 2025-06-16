Munzur’un zirvesinde saklı cennet: Sohmarik Yaylası! Zorlu yollar, muhteşem manzaralar

Yaz aylarında çevre illerden ve yurtdışından gelen gurbetçilerin hayranlıkla gezdiği Erzincan’ın doğal güzellikleri arasına bu günlerde Sohmarik Yaylası da eklendi.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı, Konarlı Şelalesi, Munzur Dağları ve Kemaliye gibi çok sayıda doğal güzelliğe sahip Erzincan’da bu yıl Sohmarik Yaylası öne çıktı.

Kemah ilçesinde, Munzur Dağları’nın eteklerinde, 2500 metre rakımda yer alan ve göçerlerin koyun sürülerini otlattığı bu yayla, zor ulaşımı nedeniyle “saklı cennet” olarak anılıyor. Doğaseverlerin yeni gözdesi olan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle büyülüyor.

Ulaşım zorluğuna rağmen yayla, doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çeken görüntü yönetmenlerinin ilgisini çekiyor.

Yaylanın sadık ziyaretçileri ise Şavak Aşireti’nden besiciler ve Erzincan Tulum Peyniri üreticileri. Yazın rengarenk çiçekler, Munzur’un zirvelerinde erimeyen karlar, çağlayan dereler ve koyun sürüleri, uzun yolları göze alan doğaseverleri büyülüyor.

Munzur Dağları eteklerindeki Sohmarik Yaylası, sosyal medyada görüp gelen yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor.

Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsüyle kaplı yayla, çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki ve kınalı keklik gibi zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Doğaseverler için eşsiz bir doğa ve kamp alanı sunuyor.

Instagram’daki Kadraj Erzincan organizasyonuyla bir araya gelen, çoğunluğu kadın 33 kişilik grup, traktör römorkunda nostaljik bir yolculukla yaylaya ulaşıp doğa yürüyüşü yaptı. Temiz havada kahvaltı yapan, gölde yüzen ve pilates yapan ekip, doğaseverleri Sohmarik Yaylası’na davet etti.