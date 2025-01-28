Muradiye Şelalesi büyülüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muradiye Şelalesi büyülüyor

Van’ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş, yazın ise coşkulu akan suyu ile ziyaretçileri büyülüyor. Doğaseverler ve turistlerin ilgisini çeken şelale, her mevsimde sunduğu eşsiz manzaralarla hayranlık uyandırıyor.

Van’ın Muradiye ilçesinde her mevsim canlı olan Muradiye Şelalesi, kış aylarında da büyük ilgi görüyor.

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Yazın gürül gürül akan suyu, kışın ise donmuş görüntüsüyle dikkat çeken şelale, doğaseverler ve turistlerin ilgisini çekiyor.

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Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten dökülen şelale, yılın her döneminde farklı güzellikler sunarak ziyaretçilerine eşsiz manzaralar yaşatıyor.

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Kastamonu’dan gelen bir ziyaretçi ise, "Böyle bir doğa harikası hiçbir yerde yok, herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum" diyor.

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Muradiye Şelalesi büyülüyor
Muradiye Şelalesi büyülüyor