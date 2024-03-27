Murat Ağırel tapuları yayınladı. Turgut Altınok ‘göstersinler istifa edeyim’ demişti

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP'li Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Son olarak gazeteci Murat Ağırel, Altınok’un ‘Antalya'da 600 dairesinin daha olduğunu’ öne sürmüştü.

İddiaları yalanlayan Altınok ise, “Tapularını göstersinler istifa edeyim” demişti.

“DEMEK Kİ PARALAR BAŞKA DEĞERDE TAŞINIYOR”

Son olarak Ağırel, Altınok’un Antalya’daki 600 dairesine ait olduğunu ileri sürdüğü tapuları Halk TV’de yayınladı.

Ağırel, siyasete girmeden önce Altınok'un bütün mal varlığı yönetimini kardeşi Hacı Altınok'a devrettiğini belirtti.

Ağırel, “Benim tahminim şu yönde, geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Turgut Altınok, 'Benim mal varlığım siyasete girince artmadı, aksine azaldı' demişti. Bütün ticari faaliyetlerini kardeşine devrettiği için olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“O ARAZİNİN ÜZERİNE 660 DAİRELİK BİR YAPI BAŞLATILIYOR”

Ağırel’in açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Turgut Altınok bütün mal varlığını açıklamadı. Bankayı açıklamadı, Altın döviz gibi değerleri açıklamadı. Üstelik ‘ben emekli maaşımı aldığım hesabım haricinde hesap kullanmıyorum’ dedi. Demek ki paralar başka bir değerde taşınıyor. Ben bu arsalar açıklandıktan sonra bu tarlaların parsellerin büyüklüklerini merak ettim ve peşine düştüm, sonra gördüm ki bu parseller birçok ilimizden de büyüktü. Ardından bu arsaların bir tanesinin kat karşılığında da verildiğini öğrendik mesela bununla alakalı gelir kaydedilmesi gerekirken kaydedilmemiş. Ben bunların parsellerini araştırırken, Altınok’un hem abisinin hem de kendisinin Antalya’da arsası olduğunu söylemişlerdi. Bu arsanın üzerine 660 dairenin yapıldığını öğrendim. Bunlar fotoğrafları. O arazinin üzerine 660 dairelik bir yapı başlatılıyor. Sayın Altınok ‘ispatlayın benim öyle dairem yok’ diyor… Benim ulaştığım belgelere göre mal varlığı ve işleyiş Altınok’un kardeşi Hacı Altınok’un üzerine devredilmiş olabilir…

“3 YILDIR VERGİ ÖDENMEMİŞ”

Ankara’da 67 dairesi olan şirket vergi ödemiş mi peki? Hayır 3 yıldır ödememiş. Ben bunlar üzerine Antalya’yı araştırmaya başladım. Bu belgelere göre devlet hava meydanları ile iletişime geçilmiş. Turgut Altınok Antalya’daki daireleri kabul etmedi, ‘bununla ilgili herhangi bir tapu yok’ demişti ama işte o belgeler ve tapu.”