Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, gözaltına alındı. İki gazetecinin evlerinde arama yapılıyor. Gözaltı nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İkilinin evinde yapılan aramada telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.

TERKOĞLU: BUGÜN ADLİYE’YE İFADE VERMEYE GİDECEKTİLER

Şule Aydın X hesabı üzerinden gözaltına alındıklarını belirtirken Barış Terkoğlu ise Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bugün Adliye'ye ifade vermeye gideceklerini söyledi. Terkoğlu, "Sevgili Timur ve Murat gözaltına alındı. Her ikisi de bugün zaten sıkça gittikleri Adliye’ye ifade vermeye gidecekti. Gazetecilik yaptıkları için bu muameleye maruz bırakıldıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN BULUT'TAN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından olay karşı tepkisini dile getirdi. Bulut, "Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" şeklinde ifade etti.

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