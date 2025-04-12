Murat Ağırel’den bomba iddia! ‘Başımıza ne geldiyse bundan sonra geldi’ diyerek açıkladı…

'Malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Flash TV sahibi Erkan Kork'un avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ağırel, Fatih Altaylı’nın programında sürece ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağırel, gözaltına alınmalarının asıl nedenini Onlar TV’de milyonlar izlenen İmamoğlu soruşturmasına dair yaptığı belgeli haberler olduğunu söyledi. Ağırel, “İşte başımıza ne geldiyse bundan sonra geldi. Soruşturmaya dair anlattıklarımız büyük ses getirince sabah kapımıza polis dayandı. O kadar temiziz ki bizi suçlayacak hiçbir şey bulamadılar” ifadelerini kullandı.

KORK’UN AVUKATLARININ ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Flash TV sahibi Erkan Kork, 'Malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Kork’un avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alındıkları öğrenilen Ağırel ve Soykan, adliyede dosya üzerinden tutuklamaya sevk edilmişti. Duruşmada ifadelerin alınmasının ardından, gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan haftada üç imza ve yurt dışı çıkış yasağını kapsayacak şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AĞIREL: İŞTE BAŞIMIZA NE GELDİYSE BUNDAN SONRA GELDİ

Murat Ağırel, gözaltı sürecine ilişkin bugünkü köşe yazısında ve Fatih Altaylı’nın YouTube programında çarpıcı iddialarda bulundu. Ağırel, “Onlar TV’de İmamoğlu soruşturmasına dair anlattığım bir kesite dair video bile başlı başına milyonlarca defa izlendi. Özetle bu yayında İmamoğlu soruşturmasına, dosyaya dair yaptığımız belgeli haberler gündemde bomba etkisi yaptı. İşte başımıza ne geldiyse bundan sonra geldi. Soruşturmaya dair anlattıklarımız büyük ses getirince sabah kapımıza polis dayandı. O kadar temiziz ki bizi suçlayacak hiçbir şey bulamadılar” dedi.

AĞIREL PROGRAMDA NE DEMİŞTİ

Ağırel, programda yandaş medyanın iddia ettiği 560 milyar TL gibi bir paranın, PKK terör örgütüne aktarılan 100 milyon doların olmadığı, dava dosyasında büyük çelişkiler yer aldığı, iddiaların çok zayıf olduğu, rüşvet diye anlatılan işlerin zannedilenden çok daha küçük basit ticari işler olduğunu gösterdiklerini söylemişti.

AĞIREL: BU OPERASYONDA KORK, ‘EKREM İMAMOĞLU’, ‘MURAT ONGUN’ VE HALK TV SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU’NU EKLEMEYE ÇALIŞIYOR

Ağırel, Erkan Kork’un şikayetinin kendilerine yapılan bir operasyon olmadığı söylerken, Altaylı’nın YouTube yayınında şunları dile getirdi:

“Bu operasyon bize değil. Bu operasyonda Erkan Kork, ‘Ekrem İmamoğlu’, ‘Murat Ongun’ ve Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu’nu eklemeye çalışıyor. İddiaya göre Çöp poşetiyle 250 bin doları Cafer Mahiroğlu'na vermişler. Cafer Mahiroğlu da o çöp torbası poşetini alıp, Flash TV almaya kalkmış. Kork nedenini “Yaptığım incelemelerde ve çıkarımlarımda böyle olduğunu düşünüyorum” diyor. Atılan itirafa bak. Ya adam neden çöp poşetiyle götürsün. Bunların hepsi banka dökümleri ile ortaya dökülür. Bizi ise “üstenci bakışlarla şantaj yapmışız” diyor. Anlaşılan Erkan Kork içeriden çıkabilmek için moda haline gelen Ekrem İmamoğlu argümanına sarılmış”