Murat Aşık'tan Jose Mourinho'ya tepki

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Murat Aşık'tan Jose Mourinho'ya tepki

Eski Fenerbahçe yöneticisi ve yorumcu Murat Aşık, Jose Mourinho'nun sözlerine sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında Samsunspor’u ağırladı. Müsabaka, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Jose Mourinho'nun sözleri gündem belirlerken Fenerbahçe eski yönetici ve yorumcu Murat Aşık sert tepki gösterdi.

"HADİ ABİ HADİ ABİ"

Jose Mourinho'nun Samsunspor maçının ardından "Liderin puan kaybetmesi çok zor olacaktır çünkü bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar!" sözlerini değerlendiren Murat Aşık "Hadi abi hadi abi! Bıraksın bunları! Eğer böyle düşünüyorsa Mourinho’ya teşekkür edelim. Yen o zaman Galatasaray’ı… İki maçta bir puan aldın Galatasaray’dan hoca!" ifadelerini kullandı.

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