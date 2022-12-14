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Murat Boz, Ayça Ayşin Turan ile aşk dedikodularına ilk kez yanıt verdi

Ünlü popçu Murat Boz'un Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı iddiaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. Boz, bu iddialara ilk kez yanıt verdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 07:43
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Murat Boz, Ayça Ayşin Turan ile aşk dedikodularına ilk kez yanıt verdi

Murat Boz, Ayça Ayşin Turan ile aşk dedikodularına ilk kez yanıt verdi
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Son günlerde Saç ektirdiği haberleriyle ve oyuncu Ayça Ayşin Turan ile ilgili haberlerle gündeme gelen Murat Boz, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü popçuya, Ayça Ayşin Turan ile aşk iddiaları soruldu. Başta cevap vermek istemeyen Boz, daha sonra soruyu yanıtladı.

Murat Boz net konuştu

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, Murat Boz, Ayça Ayşin Turan ile aşk iddialarını reddetti. Aynı soruyu Turan'a sorulduğunda ise güzel oyuncu soruları yanıtsız bırakmıştı.

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