Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Bir süredir hastalığı devam eden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tekrar hastaneye kaldırıldı.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, cezaevinde bulunan ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bir kez daha hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

İl kongresinde tek aday olan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Özgür Çelik, Çalık'ın kan tahlili vermesi için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış. Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun."

Son Haberler
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak