Murat Çalık koroner yoğun bakıma alındı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Murat Çalık koroner yoğun bakıma alındı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yoğun bakıma alındı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yoğun bakıma alındı. Yarın anjiyo olacak.

Avukatı Çağla Biçer tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulundu:

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a acil müdahaleTutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a acil müdahale

"Mehmet Murat Çalık, bugün acil durum gerekçesiyle önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın anjiyo işlemi planlanlanmaktadır. Kamuoyunu, süreç ilerledikçe düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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