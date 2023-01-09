Murat Ceylan Survivor alışverişine çıktı. ''Bana sans dileyin''

Survivor sunucusu müzisyen Murat Ceylan, Dominik’te başlayacak olan yarışma öncesi City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaparak eksikliklerini tamamladı.

Son model aracıyla dikkat çeken ve bu sezonun çok heyecanlı geçeceğini söyleyen Murat Ceylan, "Yolculuk bu akşam, şans dileyin. Çok güzel geçecek bu sezon inşallah. Kadromuz da şahane enerjimiz de yüksek. Umarım size de geçer." dedi.

