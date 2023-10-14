Murat Dalkılıç aşk için ülke değiştirdi

Türkiye’den taşınma kararı alan popçu Murat Dalkılıç, genç sevgilisi Eda’nın yanına Londra’ya yerleşti.

Murat Dalkılıç aşk için ülke değiştirdi

Pop müziğin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle gündem oldu. Eda isimli kız arkadaşıyla sık sık görüntülenen ünlü popçu herkesi hayrete düşüren bir açıklamada bulundu.

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Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Murat Dalkılıç, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Eda isimli yeni sevgilisi hakkında açıklamalar yapan ünlü şarkıcı İngiltere'ye taşındığını açıkladı.

"İNGİLTERE'YE TAŞINDIM"

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç, kız arkadaşıyla ilgili soruları cevapladı.

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Verdiği bir sokak röportajında "Kendisini tanıyacaksınız yakında. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemem. Londra'da yaşıyor. İngiltere'ye onun için taşındım" dedi.

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Ünlü şarkıcının İngiltere'ye taşındığını duyan hayranları 'Bizi bırakıp nereye', 'Bir kız geldi kopardı bizden', 'Siz mutlu olun da nerde olduğunuz önemli değil' gibi yorumlarda bulundu.

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