Murat Dalkılıç konserlerini iptal etti

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Dalkılıç konserlerini iptal etti
Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından sağlık sorunlarından ötürü bütün konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Dalkılıç, yakın zamanda ameliyat olacağını da ekledi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları gerekçesiyle bütün konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

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7 Mart'ta Londra'da vereceği konser de dahil olmak üzere yakın zamandaki bütün konserlerini iptal ettiğini duyuran Dalkılıç, yine yakın zamanda ameliyat olacağının da bilgisini paylaştı.

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Dalkılıç, son günlerde oyuncu Merve Boluğur ile geçmişteki evliliği gündem olmuştu. Merve Boluğur katıldığı bir programda çocuk istediğini ama buna sahip olamadığını söylemesi hayranlarını duygulandırırken Boluğur’un eski eşi Dalkılıç ise açıklama yaparak çocuk istemeyen tarafın Boluğur olduğunu söylemişti.

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