Murat Dalkılıç'tan aşk pozu. Sevgilisi için ülke değiştirmişti

Yeni aşkını sosyal medyadan ilan eden popçu Murat Dalkılıç, sevgilisiyle çekilen romantik bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Murat Dalkılıç'tan aşk pozu. Sevgilisi için ülke değiştirmişti

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

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Ünlü isim, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.

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AŞK POZU GELDİ

Eda Dora ile aşkı dolu dizgin devam eden ve aşkı uğruna Londra'ya yerleştiği iddia edilen ünlü popçu, sevgilisiyle aşk dolu bir paylaşım yaptı.

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Dalkılıç, arabanın arka koltuğunda başını sevgilisinin omzuna yaslamışken çekilen bir karesini 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladı.

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Popçunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


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