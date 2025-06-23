Murat Emir Bakan Tunç’u topa tuttu! 'Adalet Bakanlığı değil, Saray dekorluğu yapıyor'

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Murat Emir Bakan Tunç’u topa tuttu! 'Adalet Bakanlığı değil, Saray dekorluğu yapıyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına tepki göstererek, 'Adalet Bakanlığı değil Saray dekorluğu yapıyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakan Tunç’un Fatih Ataylı ile ilgili açıklamalarını , “Adalet Bakanlığı değil, Saray dekorluğu yapan Yılmaz Tunç, ‘yargıya kimse talimat veremez’ derken bile şu anda tutukluluğa itirazın görüldüğü mahkemeye talimat vermiş oluyor” sözleri ile topa tuttu.

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Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik sözlerine ilişkin "Adalet Bakanlığı değil, Saray dekorluğu yapan Yılmaz Tunç, ‘yargıya kimse talimat veremez’ derken bile şu anda tutukluluğa itirazın görüldüğü mahkemeye talimat vermiş oluyor. Neresini düzelteceğiz; tehdit yok, hakaret yok, diktatör demek suç değil, Cumhurbaşkanı'nın kendisi zaten 'ömrüm yettiğince bu görevde kalacağım' demiş… Boşuna uğraşma Yılmaz Tunç, mızrak çuvala sığmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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