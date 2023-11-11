Murat Göğebakan'ın filminden ilk fragman geldi. 10 yıl önce hayatını kaybetmişti

31 Temmuz 2014 yılında hayatını kaybeden Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminin teaserı ve afişi yayınlandı.

8 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak imzası taşıyor ve unutulmaz sanatçıyı başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Murat Göğebakan’ın zorluklarla dolu hayat yolculuğu sinema seyircilerini derinden etkileyecek.

Yaşadığı tüm engellere rağmen başını dik tutarak sürdürdüğü mücadelesi, hastalığı ve derin yara aldığı aldatılma hikayesi müzik kariyeriyle birlikte harmanlanarak beyaz perdeye aktarılacak.

Sanatçının hayatındaki dönüm noktalarını ve yaşama tutunma çabasını gözler önüne serecek olan filmin en dokunaklı yanı ise ‘Kanseri yendim, ihaneti yenemedim’ sözleriyle açıklanıyor.