Murat Gülsoy’dan “Kıyamet Sonrası Olağan Bir Gün"

Türler arasında salınan Kıyamet Sonrası Olağan Bir Gün’de Murat Gülsoy, geçmiş, şimdi ve geleceği insanla insan dışının belirsiz çizgisinde dolaşarak ince ince işliyor. Yazar, zamansız ve mekânsız bir anlatı meydana getirirken, bütün anlamsızlıkların içerisinde yeni bir dünya tahayyülüyle hareket ediyor. İç içe geçmiş fragmanlar ve kısa diyaloglardan meydana gelen kitap, okura akışkan, yeni ve değişken bir form sunuyor.

HEP AYNI GÜNE UYANMAK

Geleceğin yok olmasıymış kıyamet, bunu anladığım anda geçmişin de yok olduğunu fark ettim. Ne de olsa gelecek geçmişin intikamını alırken onu ayakta tutar. Oysa şimdi zaman akmıyor. Gelecek yok. Düşmanını kaybeden geçmiş de kendiliğinden solup gidiyor Zamanın durduğu, hep aynı günde, belki de hep aynı gecede devam eden hayat. Kıyamet sonrası o günde anıların belirsizleştiği, yaşamla ölümün birbirine geçtiği, eşyanın anlamsızlaştığı bir dünya. Umudun belki de sadece zeytin ağacının dalında, zeytin yaprağını çiğneyen bir kadının göbek kordonunda saklandığı bulutsu bir evren.