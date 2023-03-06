Murat Kekilli evlat edinmek için başvuruda bulundu

Şarkıcı Murat Kekilli, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından bölgeden hiç ayrılmayıp yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştı.

Kekilli, evlat edinmek için başvuru yaptığını açıkladı. Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

300 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR

Murat Kekilli, "Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" dedi.

