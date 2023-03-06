6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Murat Kekilli evlat edinmek için başvuruda bulundu

Murat Kekilli evlat edinmek için başvuruda bulundu

Şarkıcı Murat Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:11
Takip Et

Murat Kekilli koruyucu aile olmak için başvurdu

Murat Kekilli evlat edinmek için başvuruda bulundu
+
Aa
-

Şarkıcı Murat Kekilli, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından bölgeden hiç ayrılmayıp yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştı. 

Kekilli, evlat edinmek için başvuru yaptığını açıkladı. Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. 

300 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR

Murat Kekilli, "Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
7
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.