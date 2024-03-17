Murat Kurum: 2 günde yaptığımız iş 5 yılda yaptıklarından fazla

Yerel seçimlere 2 hafta kala gözler megakent İstanbul'a çevrildi. İBB adaylarından Murat Kurum Ümraniye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılım gösterdiği törene, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"2 GÜNDE YAPTIĞIMIZ İŞ 5 YILDA YAPTIKLARINDAN DAHA FAZLA"

Ümraniye ve Topağacı‘nın geleceği için çok önemli bir adım attıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan İBB adayı Murat Kurum, 2 günde yaptıkları işin İBB’nin 5 yılda yaptığı işten fazla olduğunu belirterek, "Her gün yeni bir temel atmada, her gün yeni bir açılışta bir araya geliyoruz.

Dün yine Zeytinburnu’nda 5 bin konutun Çevre Bakanlığımız öncülüğünde hem yıkımlarını hem de temel atmalarını gerçekleştirdik. Burada da bin 174 bağımsız bölümden oluşan projenin temellerini atıyoruz.

Şu 2 günde yaptığımız iş koca 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarından daha fazla. İş bilenin kılıç kuşananın demişler." İfadelerini kullandı.

“NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR”

Megakent İstanbul’un en önemli sorunlarından birisinin de trafik olduğuna dikkat çeken Kurum İBB yönetimini eleştirerek,

"Trafik çilesini ortadan kaldıracak adımları da atacağız. 230 km metro sözü verip bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar.

Yine bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler.

Şimdi ne yapıyorlar? Telaşlandılar, alelacele gidip ‘işe başlama töreni’ yapıyorlar. İşe başlama, siz böyle bir tören duydunuz mu?

Açılış değil, temel atma değil, işe başlama töreni. Telaşlılar telaşlı, ne yapacaklarını bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

“MURAT İSMİNİ DUYDU MU ŞAŞIRIYORLAR”

Kendi ismini duyunca rakibinin şaşırdığını aktaran Kurum şu sözleri ifade ederek sözlerine son verdi, "Murat ismini duydu mu şaşırıyor. Çok defa Murat Kurum’la karşılaşacak ve hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl yapılırmış, İstanbul’a verilen vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek.

Öyle 'hatırlamıyorum' demek yok. Hatırlamazsan 31 Mart’ta da bu millet seni hatırlamaz, bu millet seni unutur. Söz verdiysen o sözleri tutacaksın. Öyle hatırlamıyorum, unuttum, bilmiyorum demek yok"