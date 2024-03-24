Murat Kurum: 31 Mart akşamı İstanbul'un bayramı olacak

Kaynak: AA
Murat Kurum: 31 Mart akşamı İstanbul'un bayramı olacak
Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum Beylikdüzü Balık Hali’nde esnaf ile bir araya geldi. Yerel seçimler ile alakalı konuşma yapan Kurum “Bir hafta sonra 31 Mart akşamı İstanbul'un bayramı olacak. 31 Mart akşamı İstanbul'da tüm yüzler gülecek” ifadelerini kullandı.

Siyasi parti ve adayların yerel seçim çalışmaları tüm hızı ile süremeye devam ediyor. Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum ilçe gezilerine devam ederek vatandaşlardan 31 Mart günü oy istiyor. Bu kapsamda Beylikdüzü ilçesinde balık halinde esnaf ile bir araya gelen Murat Kurum, balık hali esnafının dertlerini dinledi ve kendisinin Belediye Başkanı olması halinde neler yapacağını açıkladı.

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Seçildiği takdirde her zaman Belediye Başkanını yanında göreceklerini kaydeden Kurum esnafın yanında olacaklarını ve İstanbul’un sorunlarını tek tek çözüp esnafın yüzünü güldüreceklerini açıkladı.

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Kurum 31 Mart akşamının İstanbul’un bayramı olacağını şu sözler ile ifade etti:

"Bizi, Büyükşehir Belediye Başkanınızı her zaman yanınızda göreceksiniz. Gecenin 3'ünde de olsa sabahın 5'inde de olsa siz bizi ne zaman görmek istiyorsanız, biz sizin yanınızda olacağız.

Esnafımızın yanında olacağız. İstanbul'un sorunlarını tek tek çözeceğiz.31 Mart'ta İstanbul'un makus talihini değiştireceğiz.

İstanbul'un yüzünü güldüreceğiz. Esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Bir hafta sonra 31 Mart akşamı İstanbul'un bayramı olacak. 31 Mart akşamı İstanbul'da tüm yüzler gülecek.

Esnafımız sevinecek ve inşallah bu sözlerimizi de sizlerle birlikte tutacağız. Murat Kurum söylerse Murat Kurum yapar. Murat Kurum sözünün eridir. Geçmişte sözünü tutmuştur. Bundan sonrada tutacaktır"

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