Murat Kurum: Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız

Kaynak: İHA
Murat Kurum: Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, oluşturacakları lojistik köylerle, yüzde 25 olan ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik'te Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nin düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, programda açıklamalarda bulundu.

Kurum, oluşturacakları lojistik köylerle birlikte şehrin içinde yaklaşık yüzde 25 olan ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacaklarını belirtti.

"ESNAFI BU ANLAMDA ÇARESİZ BIRAKAMAYIZ"

İftar programında konuşan Murat Kurum, "Ben esnaf kardeşlerimizin yıllarca çözülemeyen pek çok sorunu olduğunun elbette farkındayım. Hem Hüseyin Başkan hem de federasyon başkanımız bize aktardılar. Bunun çözümü noktasında da gereken her türlü gayreti İstanbul içinde ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum. Esnafı bu anlamda çaresiz bırakamayız. Bina altında olması, orada bina sakinleriyle ilgili problem ve yine orada vatandaşlarımızla ilgili sıkıntı beraberinde getirirken diğer taraftan oradaki esnafımızı aynı Ankara'da kısmen İstanbul'da yapılan örnek projeler gibi çözüm üretmek durumundayız. Olaya bütüncül bir şekilde bakıp, orada galericilerimizin, 2. el oto alım satımı yapan kardeşlerimizin, gittiğinizde otomobil sanayisiyle ilgili esnafımızın, sanayicimizin hizmet verdiği, bakım servis hizmetlerinin yapıldığı ve İstanbullunun 39 ilçesinde tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bu hizmetleri alabileceği bir anlayışı tesis etmek istiyoruz" dedi.

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"AĞIR VASITA TRAFİĞİNİ ŞEHRİN KUZEYİNE ALACAĞIZ"

"1 Nisan itibarıyla sektörün tüm dinamikleriyle bir araya gelip bu sorunları teker teker aşacak yatırımları yapacağız" diyen Kurum, "Bu yatırımlarla birlikte İstanbul'un içindeki o gereksiz yükü şehrin çeperlerine atacağımız, ağır vasıta yükünü şehrin kuzeyine göndereceğimiz, burada oluşturacağımız lojistik köylerimizle birlikte yine şehrin içinde yaklaşık yüzde 25 olan ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız. Burada yine Anadolu ve Avrupa yakasında vatandaşlarımızın bu hizmetleri alabilmesi içinde doğru örneklerini kısmen yaptığımız bu oto avm, yaşam merkezi veya ticaret merkezi de diyebilirsiniz. Adını, ne koyarsanız koyun. Bu şekliyle alt yapısı olan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri verecek adımları atıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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