Murat Kurum: Anne ve babalara ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul projeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'un özellikle iki vaadi dikkat çekti.
Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
1 Nisan’dan itibaren; tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul’u Büyütecek Kadınları destekleyeceğiz.
"KADIN İSTİHDAMINI SÜRATLE ARTIRMAKTAYIZ"
Belediyemizden başlamak üzere, İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artırmaktayız. İşlerini büyütmek istediklerinde; pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazırdır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştürmek istiyoruz.
İşten hiç kimse çıkarılmayacak. Bu şehirde artık hiç kimse haksızlığa uğramayacak.
ANNE BABALARA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
6 yaşına kadar çocuğu olanlardan ücret alınmayacak. İstanbul’da; çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.
6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi; yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.