Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili bir soruyu da cevapladı.

Kurum, "Kanal İstanbul'un yapımına devam edilecek mi?" sorusu üzerine İstanbul'un gündeminde deprem endişesi, ulaşım çilesi, sosyal adaletsizlik, huzursuzluk, güvensizlik ve sokak hayvanları problemi olduğunu vurguladı.

"GÜNDEMİMİZE KANAL İSTANBUL'U ALAMAYIZ"

Kurum, "Şimdi bu endişeleri ortadan kaldırmadan, deprem riski bu kadar önemliyken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum; bizim gündemimizde değil. Gündemimizde olmamasına rağmen maalesef bu kurgu üzerinden sürekli pişirip pişirip önümüze Kanal İstanbul'u getiriyorlar. Başka ne dememiz lazım?" ifadelerini kullandı.

"DENİZ ULAŞIMI İKİ KATINA ÇIKARILACAK"

İstanbul'da olası bir afet durumunda afet yönetim planı çerçevesinde tek bir merkezden süreci yönetmek istediklerini anlatan Kurum, bu kapsamda, deniz ulaşımını iki katına çıkaracaklarını, afet ulaşım yolları ile bazı noktalara erişebilmek için ise 65 yeni helikopter pisti yapacaklarını bildirdi.

250 BİN ARAÇLIK OTOPARK

İstanbul'da 250 bin araçlık otopark yapacaklarını ve bu otoparkların afet durumunda aynı zamanda toplanma alanı vazifesi göreceğini belirten Kurum, ilk yarım saat İSPARK'ların herkese ücretsiz olacağını dile getirdi.

Öte yandan Murat Kurum, anketlerde 1,5-2 puan önde olduklarını ve üstüne koya koya gittiklerini söyledi.