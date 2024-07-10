Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı

Kabinede geçtiğimiz haftalarda önemli bakanlar istifa etmiş ve yerlerine atamalar yapılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevini bırakmıştı. Ondan boşalan koltuğa ise Murat Kurum getirilmişti. Kurum, göreve gelir gelmez genel müdürü görevden aldı.

Yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturan Kurum, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem’i görevden aldı.

Erdem, geçtiğimiz yıl bu aylarda Hakan Gedikli’den görevi devralmıştı.

Öte yandan Kurum 31 Mart seçimlerinde AKP'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak yarışmıştı.

CENGİZ ERDEM KİMDİR?

969 yılında Kars’ta doğan Cengiz Erdem Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında tamamladıktan sonra İstanbul Okan Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyerine Kutman Holding'te başlayan Erdem, daha sonra 1997 yılında İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİPTAŞ) bünyesinde harita mühendisi olarak görev aldı. .

KİPTAŞ'ta çeşitli birimlerde şef, müdür, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı.

Erdem, 2023 yılında Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü görevine getirildi.