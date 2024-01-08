Murat Kurum İmamoğlu'nun sloganıyla yarışa başladı. Aman İmamoğlu duymasın

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partiler çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı.

Murat Kurum’un açıklanmasının ardından tepkiler de art arda geldi. Kurum, seçimle ilgili yaptığı konuşmasında ise skandala imza attı.

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganıyla sözlerine başladı. Murat Kurum videoda, “Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var…” sözlerini sarf etti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu ise önceki yerel seçimlerde, “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullanmıştı.

MURAT KURUM ADAYLIĞININ ARDINDAN TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Öte yandan Kurum, AKP’nin İBB adayı olarak açıklanmasının ardından birçok kez tepki aldı. Önce, Kurum’un önceki skandalları gündeme getirildi.

Ayrıca TOKİ mağdurları 4 yıldır evlerini alamadıklarını söyleyerek Kurum’u protesto etti.