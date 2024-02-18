Murat Kurum: İstanbul'umuzu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacağız

Yerel seçim çalışmalarında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, sabah saatlerinde Ataşehir'de vatandaşlarla buluştu.

Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, son 5 yılda İstanbul'a büyük tahribat yapıldığını söyleyen Kurum, İstanbul'un hem ruhen hem de fiziken yıpratıldığını da söyledi.

"İSTANBUL'UMUZU GERÇEK KİMLİĞİNE YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Şehrin kendi kimliğinden, tarihinden ve ruhundan uzaklaştırıldığını belirterek "Bugün burada bulunan sizlerin, Uluslararası Vuslat Platformu'nun entelektüel birikimiyle, irfanıyla, derin tecrübeleriyle bu şehirdeki tahribatı durdurarak, İstanbul'umuzu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, 14 Ağustos 2001'den beri milletin değerlerine yaslandıklarını ve bugüne öyle geldiklerini ifade ederek, o günden bugüne milletin iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemi ile siyaseti hakim kıldıklarını açıkladı.

"HEP DİMDİK DURDUK"

Aziz milletin sesine asla yabancı kalmadıklarını belirten Kurum, "Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk. Milletimiz, geçmişindeki dayatmaları en acı şekilde tecrübe etti. Bu yüzden tüm dayatmaların, vesayet odaklarının karşısında hep dimdik durduk." açıklamalarında bulundu.

"31 MART'TA EMANET YENİDEN EHLİNE TESLİM EDİLECEK"

Milletin değerlerine, farklı inanç ve kültürlerine, farklı siyasi tercihlerine en ufak bir saygısızlıkta ve dayatmada bulunanın aralarında yeri olmayacağını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Türkiye 85 milyon vatandaşıyla büyük ve güçlüyse bu, 1000 yıldır var olan kardeşlik ikliminin korunması ve yaşatılmasıyla mümkün oldu. Her zaman bu birlik ve beraberliğin, bu adalet ve dayanışmanın da sancaktarı olduk, savunucusu olduk. Etle tırnak gibi olan her bir vatandaşımızın arasına nifak sokanlara fırsat vermemiştik.

Geçen 22 yıllık süre zarfında milletimizin sesine sağır kalmadık, milletin beklentilerine yabancı olmadık. Milletimiz de tüm seçimlerde bizlere inandı, güvendi ve liyakatli olan kadrolarımıza bu ülkenin idaresini teslim etti ve inşallah 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecek, emaneti yeniden ehline teslim edecek.

"SON 5 YILDA İSTANBUL HEM FİZİKEN HEM DE RUHEN YIPRATILDI"

Murat Kurum, AKP belediyecilik anlayışıyla hiçbir şehri gürültüye, estetikten yoksunluğa, çirkinliğe ve çarpık yapılaşmaya terk etmediklerini ifade etti.

Her şehri ve ilçeyi, huzurun, barışın, estetiğin, mimarinin merkezleri haline getirdiklerini anlatan Kurum, geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, modern ile tarihi barıştıran, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışını Türkiye'nin tamamına yaydıklarını belirtildi.

Kurum, İstanbul'un 2019'dan bu yana ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde güzel şeylerden mahrum bırakıldığını belirterek, "Son 5 yılda İstanbul’un nasıl bir fetret devri yaşadığını, nasıl bir yıkıma uğradığını en iyi sizler bilirsiniz. Şehirler de insanlar gibidir. Şehirlerin bedenleri zarar gördüğü gibi ruhları da zarar görebilir. Son beş yılda İstanbul hem fiziken tahrip oldu hem de ruhen yıpratıldı." açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDAN KOPMUŞ OLAN İSTANBUL'UN YÖNETİMİNİ YENİDEN DEVRALACAĞIZ"

İstanbulluların şehri ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerden kurtaracağına ifade eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bizim yönetimimizde inşallah İstanbul, Mimar Sinan’ın ufkundaki, estetiğindeki, tasavvurundaki bir İstanbul olarak Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olacaktır. İnşallah 28 Mayıs'ı 31 Mart’la birleştireceğiz, 'merkezden yerele istikrar' diyeceğiz. Uzaktan değil yerinden yönetimi İstanbul'la, İstanbullularla yeniden buluşturacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonundan kopmuş olan İstanbul'umuzun yönetimini yeniden devralacak, aziz İstanbullulara en güzel hizmetleri götürmeye devam edeceğiz." dedi.