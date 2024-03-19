Murat Kurum İstanbul'un trafik çilesini bitireceğiz

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Murat Kurum İstanbul'un trafik çilesini bitireceğiz
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İnşallah hep birlikte İstanbul'un bu 5 yıllık kırgınlığını, bu 5 yıllık üzgünlüğünü 31 Mart akşamı bitirecek, İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılışında yaptığı konuşmada, metronun İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2 aylık süreçte İstanbul'da yeni metro hatlarını açmasıyla birlikte kentteki ulaşımı rahatlatmak adına çok ciddi, çok önemli adımlar attığını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "1 Nisan'dan sonra İstanbul'daki trafik çilesini bitireceğimiz, vatandaşımızı rahatlatacak çilesiz bir trafiğe kavuşturacak adımlarımızı, yine aynı anlayışla zatıalinizin liderliğinde atacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışıp, projeler yapıp, eser yapıp gerçek belediyecilik anlayışıyla tüm İstanbul'a bu hizmetleri kazandırıyor olacağız." diye konuştu.

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Kurum, şunları kaydetti:

"Bir ilimizde, yerin üstünde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü yaparken diğer ilimizde yerin altında metro şantiyelerinde çalışacağız. İnşallah hep birlikte İstanbul'un bu 5 yıllık kırgınlığını, bu 5 yıllık üzgünlüğünü 31 Mart akşamı bitirecek, İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız. Ben bu metro hattının yapımında emeği geçen ulaştırma bakanımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize ve Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu çizen zatıalinize şükranlarımı arz ediyor, tekrar hattımızın Arnavutköy'ümüze, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

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Metro açılış kurdelesinin kesildiği törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İSTAMNUL'UN TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, "İnşallah hep birlikte İstanbul'un bu 5 yıllık kırgınlığını, bu 5 yıllık üzgünlüğünü 31 Mart akşamı bitirecek, İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız" dedi.

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