Murat Kurum: Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olacağız

Kaynak: AA
Murat Kurum: Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olacağız
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum depremde, ulaşımda ve gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret etti. Üniversite öğrencisi Güray Gürkan'ın yaptığı otonom gezegen keşif aracı hakkında bilgi alan Kurum, İTÜ Racing Ekibinin ürettiği elektrikli yarış aracını da inceledi.

Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi.

"GENÇLERİN GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERE HEM MADDİ HEM DE MANEVİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Murat Kurum, "Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde teknoparklarımızda yapacağımız çalışmalarla bu teknolojiyi Türkiye'de üreten bu takımlarımızda, seri üretime geçmiş, istihdamı artıran, ekonomiye, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz. 1 Nisan itibariyle teknoparklara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız. Teknoparklarda gençlerin geliştirdiği ürünlere hem maddi hem de manevi destek sağlayacağız. Teknoparkların ortağı olacağız. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak." diye konuştu.

İş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri bilgisini de paylaşan Kurum, şöyle devam etti:

"Bir bilgisayarla, bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu bizim en önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Üniversitelerimizle birlikte gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz de bundan sonraki süreçte; depremde, ulaşımda ve gençlerimizin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerimizde iş birliği içerisinde olacağız. Geçmişte bakanlığımız döneminde böyle çalıştık. Afetlerde, afet sonrası çalışmalarda bunları yaptık. Bundan sonraki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm teknoparklarla tüm üniversitelerle işbirliği içerisinde olacak. Burada gençlerimizle birlikte karar alacağız. Oluşturacağımız gençlik meclisinde aldığımız kararları da yine gençlerimizle birlikte uygulayacağız."

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