Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarında büyük fark

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala İstanbul için yarışacak olan AKP’nin İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları anketlere yansımaya başladı.

Oy oranlarına etki edebilecek en büyük etkenler biri ise kullandıkları sosyal medya hesapları. Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylarının sosyal medyadaki hesaplarını gündeme getiriyor.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADA ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Sosyal medya hesapları açısından AK Parti'nin İBB başkan adayı Murat Kurum'un İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan oldukça gerilerde olduğu görülüyor. İBB Başkanlığı döneminden itibaren sosyal medyayı ekibi ile beraber sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sürekli paylaşımlar yapan İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'de 8,9 milyon kişi takip ederken, Murat Kurum'u 923 bin kişi takip ediyor.

İnstagram'da ise Ekrem İmamoğlu 7,5 milyon takipçiye ulaşabilirken, AKP adayı Murat Kurum ise 675 bin kişiye ulaşabiliyor. İBB adayı olduktan sonra Murat Kurum'un sosyal medya hesabını daha aktif kullandığı da gözleniyor.

KURUM "2 PUAN GERİYDEYDİK, ŞİMDİ 1,5 PUAN ÖNDEYİZ"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yaptıkları anketi sosyal medya hesabından duyurup en son "8-10 puan kendilerini yukarıda lanse ediyorlardı, anketler havada uçuşuyordu. Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık, 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce anket yaptırdım, şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle” ifadelerini kullandı.

METROPOL ANKETİNDE İMAMOĞLU ÖNDE

MetroPOLL Araştırma şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için 12-15 Ocak tarihleri arasında anket çalışması yaptırdı. 28 ilde gerçekleşen anket bin 565 kişiyle gerçekleşti.

Dört adaylı anket çalışmasına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un üç puan önünde gözüküyordu.

Ankette, "Yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsizin?" sorusu soruldu.

Yapılan ankete göre sonuçlar şöyle sıralandı:

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41,6

AKP ve MHP Adayı Murat Kurum yüzde 38

DEM Parti Adayı yüzde 5,6

İYİ Parti Adayı yüzde 2,9

Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 11,9