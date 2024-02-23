Murat Kurum yaşlı ozanın kendisi için yazdığı besteyi dinledi. Ortaköy’e çıkarma yaptı

Kaynak: İHA
Murat Kurum yaşlı ozanın kendisi için yazdığı besteyi dinledi. Ortaköy’e çıkarma yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele sürdürüyor. Murat Kurum Ortaköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Bir ozanın kendisi için yazdığı besteyi dinledi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhur İttifakı’nın desteğiyle yerel seçimlere hazırlanıyor. Kurum, Beşiktaş’ta Ortaköy Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kurum’u görenler “En büyük başkan bizim başkan”, “İstanbul muradına erecek” gibi sloganlarla karşıladı. Kurum’un ziyaretine İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ve diğer partililer de katıldı.

Ozan Nihat adlı sanatçı, Kurum için özel bir dörtlük yazdı ve okudu. Emre Fırat adlı vatandaş da “İstanbul’un Muradı” adlı şarkısını Kurum’a söyledi.

KONUT PROJELERİNİ VATANDAŞ ÖVDÜ

Dörtlük şöyleydi: “Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş’a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum.” Dörtlüğü dinleyenler alkışladı.

Kurum, eseri de çok beğendiğini ve seçim kampanyasında kullanacağını söyledi.

Kurum, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir esnaf, Kurum’un bakanlık döneminde Ağrı’da yaptığı millet bahçesi ve konut projelerini övdü. Kurum, AK Parti ve MHP’nin seçim stantlarını da ziyaret ederek partililerle görüştü.

kurum-5.jpg

kurum-4.jpg

murat-2.jpg

kurum-3.jpg

murat-1.jpg

aw147567-01.jpg

aw147567-02.jpg

aw147567-04.jpg

aw147567-05.jpg

aw147567-07.jpg

Son Haberler
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Mide ve bağırsak gazlarını gideriyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Mide ve bağırsak gazlarını gideriyor. İşte o ot
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu. Bakan Yardımcısı'ndan Birol Güven'e tebrik Gündem
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu. Bakan Yardımcısı'ndan Birol Güven'e tebrik
Çağla Şıkel’in çocuklarıyla yaşadığı lüks villası gözde oldu Magazin
Çağla Şıkel’in çocuklarıyla yaşadığı lüks villası gözde oldu
İşte cilde en yararlı şifalı bitkiler Şifalı Bitkiler
İşte cilde en yararlı şifalı bitkiler
Efsane siyasetçi İstanbul seçiminin sonucunu açıkladı. Bu ihtimali kimse düşünmemişti Gündem
Efsane siyasetçi İstanbul seçiminin sonucunu açıkladı. Bu ihtimali kimse düşünmemişti
Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu
Mide ağrılarına birebir. Zayıflatıyor. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Mide ağrılarına birebir. Zayıflatıyor. İşte şifa saçan ot