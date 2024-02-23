Murat Kurum yaşlı ozanın kendisi için yazdığı besteyi dinledi. Ortaköy’e çıkarma yaptı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhur İttifakı’nın desteğiyle yerel seçimlere hazırlanıyor. Kurum, Beşiktaş’ta Ortaköy Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kurum’u görenler “En büyük başkan bizim başkan”, “İstanbul muradına erecek” gibi sloganlarla karşıladı. Kurum’un ziyaretine İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ve diğer partililer de katıldı.

Ozan Nihat adlı sanatçı, Kurum için özel bir dörtlük yazdı ve okudu. Emre Fırat adlı vatandaş da “İstanbul’un Muradı” adlı şarkısını Kurum’a söyledi.

KONUT PROJELERİNİ VATANDAŞ ÖVDÜ

Dörtlük şöyleydi: “Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş’a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum.” Dörtlüğü dinleyenler alkışladı.

Kurum, eseri de çok beğendiğini ve seçim kampanyasında kullanacağını söyledi.

Kurum, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir esnaf, Kurum’un bakanlık döneminde Ağrı’da yaptığı millet bahçesi ve konut projelerini övdü. Kurum, AK Parti ve MHP’nin seçim stantlarını da ziyaret ederek partililerle görüştü.