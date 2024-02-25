Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul'

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarını sürdürürken Murat Kurum, yeni bir seçim şarkısı yayınladı.

Seçim için sahalarda olan Kurum, İstanbul için projeler de hazırladığını ifade ederek düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklamaya devam ederek 'kentsel dönüşüm' konusunda ısrarla vaadlerde bulunuyor.

Bu yolda Kurum'un çalışmalarına büyük destek olan çalışmalardan biri de seçim şarkıları olarak tanımlanıyor.

KURUM'DAN YENİ SEÇİM ŞARKISI

Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendiği ortaya çıktı. Dillere dolanacak yeni şarkının adı "Yüzün Gülsün İstanbul" olarak açıklandı.

Murat Kurum yeni seçim şarkısı, hazırlanan kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Klipte; vaatlere, Kurum'un saha çalışmalarına, halkla bir araya gelmesine ve İstanbul'dan görüntülere yer verildi.

Yeni seçim şarkısının sözleri de şu şekildeydi:

Gözün aydın İstanbul hasret sona erecek

Beklediğin bu kavuşma muradına erecek

Yarım kalan sevdanın öyküsü bu yazılan

Gün bugündür İstanbul şahlanmaya hazırlan

Gönlümün sultanı sadece İstanbul

Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul

Özlemi var içimde sensiz geçen yılların

Her sözünde duasın sen anaların çocukların

Haydi artık birlikte kol kola vereceğiz

Biz seninle daha çok ne günler göreceğiz.