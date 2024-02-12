Murat Kurum'un bakanken yurtdışında gayrimenkul ofisleri kurduğu ortaya çıktı

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’nin İBB adayı olan Murat Kurum’un, Çevre ve Şehircilik bakanlığı yaptığı dönemde, yabancıların Türkiye’den gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak için 12 ülkede Tapu ve Kadastro temsilcilikleri açtığı ortaya çıktı.

Yabancıların ülkemizde belirli bir değere denk gelecek şekilde gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına alınması son yıllarda zaten çokça eleştirilen bir konu iken, yurtdışında açılan 12 gayrimenkul ofisi ile bu işlemlerin kolaylaştırılması tepkileri topladı.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımını kolaylaştırmayı sağlayan proje hakkında Kurum şu sözleri sarf etmişti: "Bu anlamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı ülke vatandaşları ülkemizden gayrimenkul alacakları zaman Tapu Müdürlüklerine giderek oradan işlemlerini yapabilecekler.

Bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir çevre müşaviri kadro tahsisi gerçekleştireceğiz.

Yoğun olarak müteahhitlik hizmeti verdiğimiz ülkelerde iş yapan yüklenicilere yardımcı olmak ve orada yeni iş imkanları aramak için bu müşavirler vasıtasıyla çalışacağız”