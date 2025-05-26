Murat Övüç'ün eski eşi ilk kez ortaya çıktı! Gelinine kilolarca altın taktı

Murat Övüç'ün oğlu dünyaevine girdi. Düğünde takı merasimi kadar fenomenin eski eşi de gündem oldu.

Nişanda 2 kilo altın takan Övüç, düğünde de gelinine kilolarca altın taktı. Takı sırasında Övüç’ün eski eşi de yardım etti. Oğullarının mutlu günü için bir araya gelen eski karı koca birbirine mesafeli duruyordu. Övüç’ün eski eşi ilk kez görüntülenince sosyal medyada da olay oldu.

"BABAM VEFAT EDİNCE AYRILDIM”

Murat Övüç daha önce hayatına dair açıklamalar yaparak Babasının çok despot biri olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü."