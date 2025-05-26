Murat Övüç'ün eski eşi ilk kez ortaya çıktı! Gelinine kilolarca altın taktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Övüç'ün eski eşi ilk kez ortaya çıktı! Gelinine kilolarca altın taktı

Sosyal medyada adından söz ettiren Murat Övüç oğlu Burakcan Övüç'ü evlendirdi. Gelinine nişanda 2 kilo altın takan Övüç düğünde de şovunu yaptı. Gelinine kilolarca altın takan Övüç’ün eski eşi ilk kez görüntülendi.

Murat Övüç'ün oğlu dünyaevine girdi. Düğünde takı merasimi kadar fenomenin eski eşi de gündem oldu.

Nişanda 2 kilo altın takan Övüç, düğünde de gelinine kilolarca altın taktı. Takı sırasında Övüç’ün eski eşi de yardım etti. Oğullarının mutlu günü için bir araya gelen eski karı koca birbirine mesafeli duruyordu. Övüç’ün eski eşi ilk kez görüntülenince sosyal medyada da olay oldu.

bgh.jpg

"BABAM VEFAT EDİNCE AYRILDIM”

Murat Övüç daha önce hayatına dair açıklamalar yaparak Babasının çok despot biri olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü."

.webp

kiki.webp

Son Haberler
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan iktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu: Tank Palet Fabrikası’nda ne planlanıyor?
Eski Bakan ktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu?
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor