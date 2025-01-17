Murat Şahin: Bana 'bir puanı ister miydiniz?' deseniz...

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Atakay Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin maç sonunda açıklamalar yaptı.

"İLK YARI MÜKEMMELE YAKINDIK"

Şahin "İlk yarı oyuncularının mükemmele yakın oyun oynadıklarını belirten Şahin, "Bana 'bir puanı ister miydiniz?' deseniz ilk yarı itibarıyla memnun olmazdım ama ikinci yarı penaltı golünden sonra tabii ki doğal olarak eski hastalıklar diyebiliriz; biraz ortaya çıktı. Ama gene de takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan çok memnunum. Aldığımız bir puan, moral motivasyon açısından bizim için önemliydi. İki gün içinde ne kadar etki edebilirsek etmeye çalıştık. Oyuncularım da zaman zaman elinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR"

Gelecek haftalar için konuşan Şahin "Bu maçta da biraz ortaya çıktı ama bizim için önemli olan bundan sonraki süreçte bu puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra önümüzde Kasımpaşa deplasmanı ve içeride Antalya maçımız var. Bu iki maç çok önemli. Maç, maç gideceğiz. Ama her maç üç puana ihtiyacımız var. Galatasaray zaten gücünü biliyorsunuz. Ligin en iyi takımlarından biri ancak bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık. Daha çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.