Murat Şahin "Galibiyeti hak eden taraf bizdik"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçı değerlendiren Atakaş Hataşspor Teknik Direktörü Murat Şahin, galibiyetten dolayı oynayan oynamayan tüm oyuncuları tebrik ettiğini söyledi.

Bordo-beyazlıların başında 5. maça çıktığını hatırlatan Şahin, "Aslında bu galibiyeti daha önce de alabilirdik ama bugüne kısmetmiş. Bundan sonrası için tabiki durumumuz çok kolay değil. Bayağı bir gerideyiz ama yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp, bir seri yakalamamız lazım. Bunu yapabilecek güce ve oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Cuma günü önemli bir Bodrum maçımız var. Bugün maça geldiğimizde aslında oyun planı olarak, özellikle ilk yarı üçlü bir oyun tercih ettik. Ama oyunun devamında Burak'ın sakatlanmasıyla tekrar dörtlüye döndük.

"GALİBİYETİ HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Genel hatlarıyla maçın tamamına baktığınızda, bence hem mücadele anlamında, hem de pozisyon üretme anlamında galibiyeti hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Sonucunda da 3 puan aldık. Oyuncularıma devamlı söylüyorum; esas pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir. Biz pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz ve inşallah da elimizden geldiği kadar galibiyet kazanarak sonrasına bakacağız" diye konuştu.

"BU GALİBİYET OLUMLU ETKİ YARATACAKTIR"

Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, elde edilen galibiyetin bir özgüven oluşturduğunu belirterek, "Futbolda kazanmak çok önemlidir. Yani bu işi hepimiz kazanmak için yapıyoruz, hepimiz profesyonelleriz ama yaptığımız işin doğasında kazanmak var. Kazanmak ta bir alışkanlıktır. Bugüne kadar uzun bir süredir ki, biz 5 maçtır buradayız ama galiba 3 aya yakındır maç kazanamıyor takımımız. Bu da doğal olarak özgüvenlerinde sıkıntı oluşturuyor. 'Yine mi maç kaybedeceğiz?' tarzında düşünülüyor. Bence bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu özgüveni getireceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bir galibiyet her şeyin başı da değil, sonu da değil. Devam ettirebilmemiz için bu morale, motivasyona ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet, oyuncularda bence olumlu bir etki edecektir. Ben geldiğimden beri oyuncularımın antrenmanlarda çabalarından, bizlere verdiği tepkiden çok memnunum. Bundan sonra daha da üstüne koyarak gideceklerine inanıyorum" açıklamalarını yaptı.