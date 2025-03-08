Murat Şahin "Trabzonspor karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldık"

Kaynak: İHA
Murat Şahin "Trabzonspor karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldık"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trandyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktör Murat Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, maçın hakimi olduklarını belirterek, "Maça baktığımızda savunmaya çekilmiş gibi gözüksek de maçın tamamında kontrol bizdeydi. Sonlara doğru rakibimize pozisyon verdik. Bence hak edilmiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ayaklarına sağlık. Bundan sonrası için hesap yapabilmemiz için bunun devamını getirmemiz lazım.

"OYUNCULARIMA İNANDIĞIMI SÖYLÜYORUM"

Geldiğim günden beri oyuncu grubuma inandığımı her seferinde söylüyorum. Hem onları geliştirmeye ve performanslarını arttırmaya çalışıyoruz hem de maç kazanma mücadelesi veriyoruz. Ligde hesap yapabilmemiz için bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için mücadelemizi vereceğiz. Bunu göstermiş olduk. Haftaya Sivasspor maçı var. Bu maçtan sonra daha önemli hale geldi. Sivasspor maçı final maçı gibi oldu" ifadelerini kullandı.

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