Murat Sancak 'Adana'da büyük bir komedi oynanıyor' dedi. Flaş açıklamalar

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Murat Sancak 'Adana'da büyük bir komedi oynanıyor' dedi. Flaş açıklamalar
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor-Hatayspor maçı ile ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor'a 1-0 kaybetti.

Bu mağlubiyet sonrası Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Mavi-şimşeklerin başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge'nin kararları ile ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

''ADANA'DA BÜYÜK BİR KOMEDİ OYNANIYOR''
Üst üste paylaşımlar yapan Sancak, ''Adana'da büyük bir komedi oynanıyor. Statta siyah formalı biri var diyorlar, ama ben göremiyorum, TFF ve MHK de gördüğünü düşünüyorum, net ortada.

Oynatmıyor, oynattırmıyor. 13 dakika en az olması gereken uzatma 7 dakika'' ifadelerini kullandı.

İşte Murat Sancak'ın paylaşımları;

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