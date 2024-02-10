Murat Sancak küplere bindi. Zehir zemberek açıklamalar

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Murat Sancak küplere bindi. Zehir zemberek açıklamalar
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, TFF'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa'ya yenildikleri maçın ardından çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin.

YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN! Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz?

Şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın."

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