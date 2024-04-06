Murat Sancak'tan TFF başkanlığı için adaylık açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak TFF başkanlığa aday olacağına dair çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayınlandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Murat Sancak kendisine TFF başkanlığını layık görenlere teşekkür ederek böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

İşte Murat Sancak’ın açıklaması:

"Bazı sosyal medyada benim için TFF başkanı olmamı öneren,layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ama velakin benim öyle bir talebim ,bir amacım,bir hedefim yok,olmayacak da benim tek bir amacım ve hedefim var,Türk futbolunu adaletle layıkıyla, amasız Türk futbolunun sorunlarıyla ve gelişimiyle uğraşacak birini ve ekibini ayrıca 4+1 kulübün adamı değil,hukukun üstünlüğüne inanan adaletle yönetecek bir ekibin, ortaya çıkmasına katkı sağlamak adına,her türlü mücadeleyi, amasız bir şekilde vereceğimi, herkesin bilmesini isterim,saygılarımı ve sevgilerimi kabül edin lütfen"