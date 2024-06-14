Murat Soydan’ın cenazesi boş kaldı. Vefa gerçekten semt adıymış

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Murat Soydan'ın dün son yolculuğuna uğurlandı.

Soydan’ın naaşı Ataköy Ömer Duruk Cami'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sanat dünyasından sadece Birol Güven ve Nuri Alço katıldı.

Soydan’ın vefatının ardından sosyal medya hesaplarında rahmetli oyuncuyla boy boy fotoğraflarını paylaşıp arkasından methiyeler düzen hiçbir ünlünün cenazede olmaması “Vefa gerçekten de sadece semt adıymış” dedirtti.

Soydan’la yıllarca başrolleri paylaşan Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Serpil Çakmaklı, Hamdi Alkan, Müjde Ar gibi isimler sadece Instagram hesaplarından acılarını paylaşarak taziyelerini sunmakla yetindi.