Murat Ülker 16 sene sonra Cola Turka'nın neden battığını açıkladı

İş insanı Murat Ülker'in Cola-Turka'nın batış hikâyesini anlattığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Meğer işin arkasında Coca Cola’dan hükümete gelen mektup varmış.

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Ülker 16 sene sonra Cola Turka'nın neden battığını açıkladı

Editör: Sami gürel

2003 yılında kurulan Cola-Turka ile Türkiye'nin içecek sektöründe en büyük ikinci pazar payına sahip olan Cola-Turka'nın batış hikâyesini iş insanı Murat Ülker anlattı.

Cola Turka’nın yayıldığı dönemde dönemin AKP’li Sanayi Bakanı tarafından uyarılan Ülker, Amerikan Büyükelçisinin kendisini şikâyet ettiğini açıkladı.

Bakanın kendisine yönelik, ''Murat cebimde bir mektup var. Seni Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor. Sana küçük bir ceza vereceğiz.'' Şeklinde konuştuktan sonra Cola Turka’ya eski para ile 35 trilyon ceza kesildiğini, ancak şirketin değerinin 10 trilyon olduğunu ifade eden Murat Ülker, o anları şu şekilde anlattı:

"Enteresan bir şey oldu. Sanayi Bakanı babamın arkadaşı olur. İsmi lazım değil. Beni çağırdı Ankara''da konuştuk başbakanlıkta. Dedi ki; ''Murat cebimde bir mektup var. Seni Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor. Sana küçük bir ceza vereceğiz.''

Ben çok utandım tabii. Dedim ya Türkiye Cumhuriyeti''nin Başbakanlığındayız.

Sen bakansın ne demek Amerikan Büyükelçisi seni şikayet ediyor? Böyle bir şey olabilir mi? Memlekette kanunlar var.

Öyle konuştuk ama kimse dinlemedi. Sonradan ceza yedik. 35 Trilyon küçük bir ceza, bizi ne kadar büyük görüyorlarsa.

Bu şeye benzedi aslında; Yani devletin karışacağı bir işi niye yapıyorsun? Ama yani kola yapana da devletin karışacağı nereden aklına gelir?

Kola fabrikasını kurmuşsun imalat yapıyorsun devlet buna karışıyor.

"CEZAYI ÖDEMEDİK"

Ee tabii bende de delilik var herhalde. Hani cahil cesur olur hesabından bende gittim devleti mahkemeye verdim. Ee devlet Türkiye Cumhuriyeti. Tamam bizim devletimiz. Mahkemede milletin mahkemesi onun tepesinde de TC yazıyor ve mahkeme 7 sene sonra ''Yanlış'' dedi. İptal etti cezayı. Cezayı ödemedik.

Ama şöyle düşünün değeri 10 trilyon olan bir iş 35 trilyonluk bir ceza 7 sene tepesinde sallanırsa o işe nasıl yatırım yapabilirsiniz”

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