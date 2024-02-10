Murat Ülker destek verecek. Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanlığına aday olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu toplantısında sezon sonundaki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine sarı-lacivertlilerde kartlar yeniden dağıtılıyor.
MURAT ÜLKER'DEN SÜRPRİZ
Hali hazırda Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklarken sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinden Murat Ülker’den flaş bir hamle geldi.
ACUN ILICALI'YA DESTEK VERECEK
Başkan ol baskılarına rağmen adaylığını koymayacağını açıklayan Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’ya başkanlığa adaylığını koyması için destek vereceği iddia edildi.
SEÇİMİ KAZANABİLİR
Haberde ayrıca Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’yı desteklemesi halinde başarılı televizyoncunun seçimleri kazanabileceği belirtildi.
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