Murat Ülker destek verecek. Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanlığına aday olacak

Kaynak: Fotospor
Murat Ülker destek verecek. Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
Sezon sonunda seçime gidecek Fenerbahçe'de Murat Ülker'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu toplantısında sezon sonundaki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine sarı-lacivertlilerde kartlar yeniden dağıtılıyor.

538165.jpg

MURAT ÜLKER'DEN SÜRPRİZ

Hali hazırda Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklarken sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinden Murat Ülker’den flaş bir hamle geldi.

23cd202a644f440ba8c5900066e2f6d4-1.jpg

ACUN ILICALI'YA DESTEK VERECEK

Başkan ol baskılarına rağmen adaylığını koymayacağını açıklayan Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’ya başkanlığa adaylığını koyması için destek vereceği iddia edildi.

acun-ilicali-ve-murat-ulker-arasinda-milyonluk-imza-21781.jpg

SEÇİMİ KAZANABİLİR

Haberde ayrıca Murat Ülker’in Acun Ilıcalı’yı desteklemesi halinde başarılı televizyoncunun seçimleri kazanabileceği belirtildi.

murat-ulker-acun-ilicali-bxwp-cover-jpg.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe kararını verdi. Yıldız futbolcuya lisans çıkarılmayacak
Galatasaray'dan Torreira'ya sürpriz
Galatasaray'dan Torreira'ya sürpriz
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor. Transfer döneminin tek kaybeden kulübünü Volkan Aliakar açıkladı
Galatasaray Başkan Yardımcısı transferi duyurdu. Önümüzdeki sezon takıma katılacak
Herkes 'Süleyman Seba mı' dedi. Fotoğrafa dikkat
Galatasaray'da antrenman öncesi kriz. Muslera takım arkadaşını zor durdurdu
Kenan Yıldız'dan Fenerbahçe kararı
Fenerbahçe Trabzonspor'un yıldızını transfer ediyor
Fatih Altaylı Galatasaray'daki usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Devletten nasıl rant sağlandığını anlattı
Son Haberler
Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Yerel Haberler
Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü
Vatandaşın bankalara borcu 3 trilyona dayandı: Vatandaş borcuna takla attırıp yaşamaya çalışıyor Ekonomi
Vatandaşın bankalara borcu 3 trilyona dayandı: Vatandaş borcuna takla attırıp yaşamaya çalışıyor
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır! İşte size meşhur tescilli Hatay usulü tuzlu yoğurt tarifi Yemek Tarifleri
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır! İşte size meşhur tescilli Hatay usulü tuzlu yoğurt tarifi
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu Gündem
Çaldığı ayakkabının içinden anahtar çıktı. Olanlar oldu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti Yerel Haberler
Yüksekova-Esendere karayolunda kar esareti
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı Gündem
Lütfü Savaş’ın durumu belli oldu. Hatay anketi açıklandı