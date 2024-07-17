Murat Ülker vakit kaybetmedi. Gururla paylaştı

A Milli Kadın Futbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki son maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Gyor şehrindeki Alcüfer Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin gollerini 14. dakikada Busem Şeker, 54. dakikada Elif Keskin, 61. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 79. dakikada Kader Hançar kaydetti. Macaristan’ın tek golü ise 66. dakikada Zsanett Kajan attı.

Bu sonuç ile birlikte Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off maçı oynamayı garantiledi.

Gelen bu başarı sonrası milli takım ana sponsorlarından olan Murat Ülker’den bir tebrik paylaşımı geldi.

Futbolcuların maç sonu çekilen resmi ile yapılan “Tebrikler bizim çocuklar. Milli takımın olduğu her yerde Ülker var” paylaşımını sosyal medya hesabından alıntıladı.