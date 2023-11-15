Murat Ülker'den Hull City hamlesi. Resmen açıklandı

Yıldız Holding'in sahibi olduğu global atıştırmalık şirketi pladis çatısı altında yer alan bisküvi markası McVitie's, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin forma sponsoru oldu.

Yapılan anlaşmaya göre McVitie's'in logosu, 3 yıl süresince "Kaplanlar" olarak bilinen Hull City oyuncularının hem resmi karşılaşma formalarında hem de antrenman formalarında bulunacak.

Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadı'nda ve sosyal medya kanallarında McVitie's'in reklamları yer alacak.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, şunları kaydetti:

"Atıştırmalık grubumuzun çok uzun süredir Türkiye'de spora verdiği destek, 7'den 70'e herkesin takdirini kazanmış durumda. Öyle ki yıllar önce yürüttüğümüz Futbol Köyleri projemizde binlerce kız ve erkek çocuk yer aldı, bir kısmı bugünün gençleri olarak çeşitli takımlarda top koşturuyor. Türk Milli Takımlarına olan desteğimizin yanında farklı markalarımızla futbol ve basketbola önemli destekler veriyoruz. Bugün atıştırmalık ürünlerimiz tüm dünyada 4 milyar insana ulaşıyor. Türkiye'de üretilen bazı McVitie's ürünleri yurt dışı pazarlara gönderilerek ülkemize ihracat geliri kazandırıyor. Globaldeki bu tecrübemizi spora olan desteğimize de taşımak istedik. İngiltere'de pazar lideri olan markamız McVitie's ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye sponsor olarak da bu konuda önemli bir adım attık. İftihar ettiğimiz bu iş birliğiyle Türkiye'yi spor arenasında da en iyi şekilde temsil ediyoruz. İngiltere'nin en eski futbol kulüplerinden Hull City artık dünyanın en köklü bisküvi markalarından McVitie's ile bir arada anılıyor. Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil eden iki Türk girişimci olarak bir nevi dayanışma olarak da görebileceğimiz bu işle adada yaratacağımız sinerjinin Türkiye'nin global arenadaki gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Acun Ilıcalı ise "Tıpkı benim gibi spora amatör bir ruhla bağlı olan Murat Ülker ile birbirimizi kısa süre önce tanımış olmamıza rağmen spora ve özellikle futbola karşı benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu fark ettik. Murat Ülker'i Hull City'nin bir maçına davet ettiğimde sağ olsun beni kırmayıp geldi ve buradaki Türk bayraklarının da eşlik ettiği coşkulu atmosferi yakından görüp oldukça etkilendi. 180 yıllık köklü marka McVitie's'in Premier Lig ekipleri yerine Hull City'ye sponsor olması da ada basınında büyük ilgi gördü. Bu anlaşma ile Hull City'nin tekrar Premier Lig'e dönme hedefine artık bir adım daha yakınız. Sporun birleştirici gücüyle de ülkemizin itibarını uluslararası düzeyde katkı sağlayacağız. Bu vesileyle Hull City'ye verdiği destekten ötürü Sayın Murat Ülker'e bir kez daha şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.