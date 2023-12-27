Murat Ülker'den Starbucks açıklaması. Fotoğrafı gündem olmuştu

Ülker şirketinin üst düzey yöneticisi Murat Ülker'in ABD’nin Seattle şehrinde Starbucks CEO’su ile bir araya geldiğini gösteren fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlgili fotoğraf, 11 Ekim tarihinde Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in Instagram hesabından paylaşıldı. Yahya Ülker paylaşımında, "Starbucks sadece kahve zinciri değil; insanlar arasında bağlar kurmayı ve toplumları bir araya getirmeyi amaçlayan bir hareket" ifadelerini kullandı.

Bazı medya organlarının aktardığına göre bu ziyaret, Starbucks’ın kurucusu Hovard Schultz’dan görevi devralan Laxman Narasimhan, Murat Ülker'e "ziyaret davetinde" bulunması üzerine gerçekleşti. Yani Narasimhan, Murat Ülker'in kendisini ziyaret etmesi isteğinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaretin, Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunu düzenlediği ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden önce yaşandığı iddia edildi.

Starbucks şirketine destek verdiği iddiaları üzerine Ülker’i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in İcra Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yeni Şafak'a açıklamada bulundu.

"ÜLKER AİLESİ OLARAK, DÜN NEREDEYSEK BUGÜNDE AYNI YERDEYİZ"

Murat Ülker, “Ülker ailesi olarak, dün neredeysek bugünde aynı yerdeyiz. Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin ‘destek veriyor’ diye çarptırılmasını en basit ifadeyle kınıyorum” dedi.

“İşimize odaklanmış milletimiz ve ülkemiz için istihdam ve katma değer üretmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulunan Murat Ülker, sözlerini şu şekilde devam etti:

“Dünyada yaşanan bu olaylara bakılacak olursak; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz.” dedi

Sözlerini sürdüren Ülker, “Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız. Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür? Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?” ifadelerini kullandı