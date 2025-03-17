Murat Ülker'den tartışma yaratacak açıklama: Atatürkçü değilim

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kendisiyle röportaj yaptı.
İş dünyasına, ailesine ve geçmişine dair hakkında merak edilen birçok konuyu ele alan ve sosyal medyadaki spekülasyonlara kadar birçok konuya değinen Ülker, kişisel sitesinde yayınladığı bu özel röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Bunu size daha önce sormuştum: Benimle röportaj yapmak ister misiniz?" diyen Murat Ülker, takipçilerinden yüzlerce soru aldığını ve bunların 70'ten fazlasını cevapladığını ifade etti.
Murat Ülker'in açıklamalarında ise en dikkat çekici kısım, "Atatürkçü değilim" itirafı oldu.
İşte Murat Ülker'in kendisiyle yaptığı röportajında dikkat çeken o açıklamalar:
1997 yılında Türkiye’de seçilmiş iktidara karşı 28 Şubat post-modern darbesi yapıldı. “Ülker Grubu”nun pek çok muhafazakâr grup gibi, “askerler tarafından “alışveriş edilmemesi gereken markalar listesine alındığı söylentisi” yayıldı. Ülker ürünleri orduevlerine sokulmadı, kimi marketlerin raflarından indirildi.
O dönem sonrasında Ülker Mehmetçik Vakfına 1,5 milyon dolar bağış yaptı, 75. yıl kutlamalarının da ana sponsoru oldu. Bu hareketi de; bir taraftan İlim Yayma Vakfı’nın kurucusu olduğu, diğer taraftan “Biz Atatürkçüyüz” diyerek darbecilere nedamet getirdiği için eleştirildi. O dönemde icranın başında değildim ama bu kararlarda tuzum var mıydı? Nasıl karşıladım? 15 Temmuz Darbesi sonrası da FETÖ ile Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışılınca yine, o dönemden gelen “Biz Atatürkçüyüz” söylemiyle cevap verdiğim için eleştirildim. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?
Evet hepimiz beraber karar verdik. Babam ihtiyacı olmadığı halde bizimle istişare ederdi. Bu herhalde onun nazik tabiatına uygun bir öğretme usulü idi. Mehmetçik Vakfına yapılan bağışın darbe ile ilgisi yok, çünkü zaten darbe o vakit geçmişte kalmıştı. Yapılan bağış çatışmalarda uzuv kaybeden Mehmetçiklere yardım içindi. Devletimizin 75’inci yılı kutlamalarına sponsor olmamız ise bana göre zaten vazifemizdir. 100. yılı da coşkuyla kutladık. İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim.