Murat Ülker'den tartışma yaratacak açıklama: Atatürkçü değilim

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kendisiyle röportaj yaptı.

İş dünyasına, ailesine ve geçmişine dair hakkında merak edilen birçok konuyu ele alan ve sosyal medyadaki spekülasyonlara kadar birçok konuya değinen Ülker, kişisel sitesinde yayınladığı bu özel röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bunu size daha önce sormuştum: Benimle röportaj yapmak ister misiniz?" diyen Murat Ülker, takipçilerinden yüzlerce soru aldığını ve bunların 70'ten fazlasını cevapladığını ifade etti.

Murat Ülker'in açıklamalarında ise en dikkat çekici kısım, "Atatürkçü değilim" itirafı oldu.

İşte Murat Ülker'in kendisiyle yaptığı röportajında dikkat çeken o açıklamalar: