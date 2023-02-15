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  • Murat Yıldırım 'unutmayalım' dedi, Nihat Hatipoğlu ortak yayında sözünü kesti

Murat Yıldırım 'unutmayalım' dedi, Nihat Hatipoğlu ortak yayında sözünü kesti

Depremzedelere yardım için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenleniyor. Ülkenin birçok televizyon kanalları ve radyolarında ekrana gelen ortak yayında, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi." diyen oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kesti ve başka bir ünlüye söz hakkı verildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 23:52
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Murat Yıldırım 'unutmayalım' dedi, Nihat Hatipoğlu ortak yayında sözünü kesti

Murat Yıldırım 'unutmayalım' dedi, Nihat Hatipoğlu ortak yayında sözünü kesti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 kentteki depremzedeler için TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

"Türkiye Tek Yürek" isimli kampanyada ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatör olarak görev aldı. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin de yardımlarıyla bağış toplanıyor.

“UNUTMAK DA BİZİM YAPTIĞIMIZ ŞEYLERDEN BİR TANESİ”

Telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım kendisine söz hakkı verildiğinde şunları söyledi:

"Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu, diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi."

Yıldırım'ın açıklaması henüz bitmeden Hatipoğlu, "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" diyerek sözü başka bir ünlüye verdi.

“SESİNİ DUYMADIM”

Nihat Hatipoğlu, yaşananların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kasti bir durum olmadığını, Yıldırım'ın sesini duymadığını savundu.

Hatipoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Dostlar. Programda bağış toplarken stüdyoda aynı anda biden fazla konuk telefonda olduğu için içeride Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz. Yanlış anlamadan dolayı bilgilendirmek istedim."

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